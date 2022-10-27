Питон проглотил женщину на плантации в Индонезии

Тело 54-летнего женщины-рабочей нашли в желудке 7-метровой змеи на острове Суматра.

Женщина была найдена мертвой в желудке 7-метрового питона на каучуковой плантации в Индонезии, где она работала.

Женщина, опознанная как 54-летняя Джахра, отправилась работать на плантацию в провинции Джамби на острове Суматра в воскресенье утром, и ее муж заявил о ее пропаже, когда она не вернулась домой в тот вечер.

Разыскивая ее в воскресенье вечером, ее муж обнаружил ее сандалии, платок, куртку и инструменты, которыми она пользовалась на работе, и позвал других на помощь, сообщили местные СМИ в полиции.

На следующее утро неподалеку был замечен питон, тело которого вспороли и нашли пострадавшую.

