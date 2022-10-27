Сечин: Америка будет сражаться любой ценой за собственную гегемонию

На проходящем в Баку экономическом форуме директор Роснефти заявил, что Официальный Вашингтон за собственную гегемонию в мире пойдет на применение любых средств.

По словам топ-менеджера потеря Америкой господства в мире будет значить прекращения воспроизводства США как державы.

Сейчас Вашингтон не может позволить себе отступления от лидерских позиций ни в экономической, ни в военной, ни в политической сферах.

Поэтому США и выдумывает новые правила игры для Западной Европы и других своих сателлитов.