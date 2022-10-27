Раскол в НАТО: канцлер Германии высказался о территориальных претензиях Турции к Греции

Федеральный канцлер Олаф Шольц призвал к диалогу Турцию и Грецию, назвав территориальные претензии неприемлимыми.

В НАТО наметился раскол между странами-участницами альянса, Анкара выступает с открытыми угрозами в адрес Афин, ставя под сомнение принадлежность Греции ряда островов в Эгейском море, считает обозреватель издания "Ta Hea".

Журналист греческого еженедельника задал федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу прямой вопрос: "Может-ли Греция рассчитывать на поддержку Берлина в этом вопросе?"

"Это неприемлемая ситуация, когда один член НАТО открыто бросает вызов другому, это касается всех завуалированных военных угроз. Правительство Германии считает, что конфликты между двумя странами должны решаться на основе диалога и международного права", - заявил Шольц.

Ранее сообщалось, что взаимоотношения между Анкарой и Афинами резко обострились после того, как в августе истребитель F-16 ВВС Турции был "захвачен радаром" зенитно-ракетного комплекса С-300 системы ПВО Греции.