Имя знаменитости, которая заменит Милохина на проекте Ледниковый период, уже известно

Блогер Даня Милохин неожиданно для всех покинул шоу "Ледниковый период". Ему подыскали замену.

Партнером фигуристки Евгении Медведевой на проекте "Ледниковый период", партнером который был тиктокер Даня Милохин, может стать 21-летний актер Антон Рогачев, о чем этом сообщает издание "Super.ru".

По имеющимся данным, на днях на съемках "Ледникового периода" был замечен Рогачев, о чем-то увлеченно беседующий с продюсером популярного шоу Ильей Авербухом.

Актер хорошо держится на льду, а также внешне очень напоминает Милохина, покинувшего "Ледниковый период".