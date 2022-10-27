Имя знаменитости, которая заменит Милохина на проекте Ледниковый период, уже известно
2022-10-27 14:26
Блогер Даня Милохин неожиданно для всех покинул шоу "Ледниковый период". Ему подыскали замену.
Партнером фигуристки Евгении Медведевой на проекте "Ледниковый период", партнером который был тиктокер Даня Милохин, может стать 21-летний актер Антон Рогачев, о чем этом сообщает издание "Super.ru".
По имеющимся данным, на днях на съемках "Ледникового периода" был замечен Рогачев, о чем-то увлеченно беседующий с продюсером популярного шоу Ильей Авербухом.
Актер хорошо держится на льду, а также внешне очень напоминает Милохина, покинувшего "Ледниковый период".
Опубликовано: Наталья Гончарова
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
VIP-квартира, усадьба, особняк: из-за санкций Лорак и Повалий лишились на Украине дорогой недвижимости
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
NYT: директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил Украину в этом месяце
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО