Ровно 20 лет назад вышла GTA: Vice City
2022-10-27 15:14
27 октября 2002 года американская студия Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto: Vice City.
Многие запомнили эту часть ГТА благодаря миссии с вертолетиком.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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