Ровно 20 лет назад вышла GTA: Vice City

2022-10-27 15:14

27 октября 2002 года американская студия Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto: Vice City.

Многие запомнили эту часть ГТА благодаря миссии с вертолетиком. 

 

Опубликовано: Денис Карвацкий