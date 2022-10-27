Эксперты рассказали, какие вредные вещества содержатся в воздухе

Вдыхая воздух, мы получаем не только кислород, но и другие вещества, в том числе опасные для здоровья.

Наиболее опасные для природы и здоровья - оксиды углерода (угарный и углекислый газы), а также сажа и пыль. Попадают они в окружающую среду в процессе промышленных предприятий, автотранспорта. Высокая опасность от таких загрязняющих веществ, как оксиды азота, двуокиси серы.

Загрязняющие вещества могут быть в любом агрегатном состоянии - твердыми, жидкими, газообразными.

Американские ученые определили вещества, которые считают самыми опасными для здоровья человека. К ним относятся диоксины, считающиеся не свойственными, чужими природе, содержащими свободный или слабо связанный хлор.

В списке вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе: оксид углерода, аммиак, оксид азота, ксилол, диоксид серы, толуол. Они не попадают в воздух естественным путём, в основном, в результате испарений, как продукты горения вещей, упаковок, сжигания топлива и т.д.

Если химический состав воздуха в городе, посёлке могут исследовать расположенные на их территории промышленные предприятия, то в частном домовладении формируется своя среда.

Токсины могут попасть в воздух в результате испарения из поверхностей мебели, стен, пола, потолка. Никогда не экономьте на красках, особенно для внутренних работ. Чем они качественнее, тем меньше вероятность попасть в воздух вредных веществ.