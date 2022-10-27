Земфира резко высказалась в адрес Гордеевой после скандала между Литвиновой и Максимовой

2022-10-27 17:02

Интервью, ставшее яблоком раздора между Ренатой Литвиновой и ее экс-помощницей Натальей Максимовой, было записано в передаче Екатерины Гордеевой. В ее адрес резко высказалась Земфира, являющаяся близкой подругой Литвиновой.

Земфира резко высказалась в адрес журналистки Екатерины Гордеевой после скандала между Ренатой Литвиновой и ее экс-помощницей Натальей Максимовой.

Максимова назвала Литвинову абьюзером в интервью Гордеевой. Земфира набросилась на ведущую шоу, заявив, что ее Ютуб-канал и сама Екатерина никому не интересны.

Земфира назвала журналистку бесхребетной.

Опубликовано: Наталья Гончарова