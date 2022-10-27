Земфира резко высказалась в адрес Гордеевой после скандала между Литвиновой и Максимовой
2022-10-27 17:02
Интервью, ставшее яблоком раздора между Ренатой Литвиновой и ее экс-помощницей Натальей Максимовой, было записано в передаче Екатерины Гордеевой. В ее адрес резко высказалась Земфира, являющаяся близкой подругой Литвиновой.
Земфира резко высказалась в адрес журналистки Екатерины Гордеевой после скандала между Ренатой Литвиновой и ее экс-помощницей Натальей Максимовой.
Максимова назвала Литвинову абьюзером в интервью Гордеевой. Земфира набросилась на ведущую шоу, заявив, что ее Ютуб-канал и сама Екатерина никому не интересны.
Земфира назвала журналистку бесхребетной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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