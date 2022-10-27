Клиповое мышление: страшно ли фрагментарное восприятие информации в наше время

Под понятием «клиповое мышление» подразумевается то, что человек способе воспринимать информацию исключительно фрагментами, а также быстро терять концентрацию и постоянно переключаться с одной темы на другую.

Примечательно, что клиповое мышление свойственно только русскоязычной среде, так как только на русском языке можно без потери общей формулировки предложения выразить сразу несколько тем. Считается, что клиповое мышление пришло из термина «клиповая культура» в книге американского культуролога Элвина Тоффлера.

В 2014 году российский философ Федор Гиренко начал размышлять на тему о свойствах сознания (в качестве научного эссе, а не исследования по нейробиологии). Он пришел к выводу, что клиповое мышление — неоспоримый научный факт. Хотя понятие «клиповое мышление» не закрепилось в научных трудах, оно отлично описывает создание русскоязычного человека.

Клиповому мышлению свойственен недостаток информации и сбой логической цепочки при передачи информации. Одним из главных борцов против такого мышления стал российский психиатр Андрей Курчатов, который постоянно говорит о цифровой псевдодебильности и цифровой деменция у пользователей социальных сетей.

Курчатов отмечает, что раньше детей с Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВ, СДВГ) было очень мало, а теперь в каждом школьном классе можно найти нескольких. В общем и целом, фрагментарное восприятие информации относится к с СДВГ, когда дети не могут сосредоточится.

При СДВГ у ребенка рекомендуется непрерывно работать над исправлением ситуации, пока его личность не сформировалась окончательно. Во взрослом возрасте именно СДВГ может перейти в клиповое мышление, от которого уже не избавишься.