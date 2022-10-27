Обнаружены новые виды бактерий, которые могут провоцировать ревматоидный артрит

Исследователи обнаружили ранее неизвестный вид бактерий в кишечнике примерно у 20 процентов людей, у которых был диагностирован ревматоидный артрит.

Ревматоидным артритом страдает каждый сотый житель планеты. Эта болезнь вызывает воспаление, болезненность и опухание суставов, - часто в кистях и запястьях. Однако может привести и к потере функции суставов, хронической боли, деформации и повреждению суставов.

Ранее было неизвестно, что вызывает это состояние. Но недавно ученые нашли важный ключ к разгадке источника этого заболевания: бактерии в кишечнике.

Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, оно развивается, когда иммунная система организма начинает атаковать саму себя. Белки, называемые антителами, которые обычно помогают бороться с вирусами и бактериями, вместо этого начинают атаковать суставы.

Происхождение антител, вызывающих ревматоидный артрит, было предметом изучения в течение многих лет. Некоторые исследования показали, что эти антитела могут образовываться в таких местах, как рот, легкие и кишечник, еще за 10 лет до появления симптомов.

Что может спровоцировать образование этих антител?

Исследователи обнаружили ранее неизвестный вид бактерий в кишечнике примерно у 20% людей, у которых был диагностирован ревматоидный артрит. Его назвали Subdoligranulum didolesgii.

Эти бактерии могут активировать специализированные иммунные клетки, называемые Т-клетками, у людей с ревматоидным артритом. Т-клетки стимулируют воспалительные реакции в организме и связаны с развитием различных аутоиммунных заболеваний.

Это подтвердили и опыты на мышах. Специалисты рассчитывают, что исследование сможет пролить свет на происхождение ревматоидного артрита. Они намерены продолжить свои опыты уже на людях.

Специалисты отметили, что антибиотики вряд ли будут полезны для лечения микробиомов пациентов с ревматоидным артритом. Хотя Subdoligranulum didolesgii может вызывать аутоиммунную реакцию у некоторых людей с ревматоидным артритом, антибиотики уничтожают как полезные, так и вредные бактерии в кишечнике.

Кроме того, удаление бактерий не обязательно остановит иммунную систему от атаки на суставы, как только она начнется. Тем не менее, эти бактерии могут быть использованы в качестве инструментов для разработки методов лечения и профилактики ревматоидного артрита.