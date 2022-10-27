Тайный роман со Спенсером Трейси стал главным в жизни Кэтрин Хэпберн

У Кэтрин Хэпберн был роман со Спенсером Трейси, который оба они очень долго скрывали от публики.

Их отношения начались с совместной работы над фильмом «Женщина года», они вместе сняли еще несколько фильмов.

Трейси был женат, но уже не жил со своей женой. Тем не менее, они с Трейси долго скрывали свои отношения.

Кэтрин отказалась от карьеры, чтобы ухаживать за Спенсером вместе с его женой Луизой. Об этой любви она рассказала только после смерти Трейси и его супруги.