Тайный роман со Спенсером Трейси стал главным в жизни Кэтрин Хэпберн
2022-10-27 20:38
У Кэтрин Хэпберн был роман со Спенсером Трейси, который оба они очень долго скрывали от публики.
Их отношения начались с совместной работы над фильмом «Женщина года», они вместе сняли еще несколько фильмов.
Трейси был женат, но уже не жил со своей женой. Тем не менее, они с Трейси долго скрывали свои отношения.
Кэтрин отказалась от карьеры, чтобы ухаживать за Спенсером вместе с его женой Луизой. Об этой любви она рассказала только после смерти Трейси и его супруги.
Опубликовано: Светлана Репина
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