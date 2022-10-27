Блэк назвал виновника подрыва «Северных потоков»
Полковник из США назвал наиболее вероятного исполнителя диверсии на «Северных потоках».
27 октября РИА Новости сообщили, что американский сенатор и бывший полковник армии Ричард Блэк заявил, что мотивы устроить диверсию на российских газопроводах присутствовали у нескольких государств, но наиболее вероятным исполнителем подрыва газопроводов являются США.
Сенатор уточнил, что подрыв был технически сложным ,а у Вашингтона есть на этот случай все необходимые средства, возможности и мотив.
Более того, сенатор напомнил о публичном заявлении американского президента Джо Байдена, где президент США публично заявил о намерениях уничтожить газотранспортную магистраль, в случае "вторжения" России на Украину.
Опубликовано: Елена Калиновская
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