Reuters: Германии не удалось занять денег на преодоление энергетического кризиса

По информации Reuters, Германии не удалось занять нужную сумму денег для преодоления энергетического кризиса.

Это планировалось сделать при помощи размещения на торгах семилетних облигаций. Ожидалось, что такой шаг позволит привлечь 4 млрд евро.

Но на самом деле сумма оказалась значительно меньше – 1,78 млрд евро. Спрос на торгах был минимальным за все время существования таких облигаций.

По мнению аналитиков, причиной такой ситуации послужила высокая волатильность рынков, которые находятся в состоянии неопределенности из-за процентных ставок.