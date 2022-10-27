Reuters: Германии не удалось занять денег на преодоление энергетического кризиса
2022-10-27 21:17
По информации Reuters, Германии не удалось занять нужную сумму денег для преодоления энергетического кризиса.
Это планировалось сделать при помощи размещения на торгах семилетних облигаций. Ожидалось, что такой шаг позволит привлечь 4 млрд евро.
Но на самом деле сумма оказалась значительно меньше – 1,78 млрд евро. Спрос на торгах был минимальным за все время существования таких облигаций.
По мнению аналитиков, причиной такой ситуации послужила высокая волатильность рынков, которые находятся в состоянии неопределенности из-за процентных ставок.
Опубликовано: Светлана Репина
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Reuters: Германии не удалось занять денег на преодоление энергетического кризиса
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