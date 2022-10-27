В Toyota дефицит электронных ключей для автомобилей
2022-10-27 21:31
Покупатели автомобилей Toyota теперь будут получать автомобили только с одним электронным ключом, второй будет механическим.
Раньше машины поставлялись с двумя электронными ключами, но на данный момент компания сталкивается с нехваткой полупроводников.
В Toyota отмечают, что включение в комплект поставки только одного электронного ключа позволит сократить время ожидания автомобиля покупателем.
При этом производитель обещает по мере возможности со временем доставлять и второй ключ.
Опубликовано: Светлана Репина
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