В Toyota дефицит электронных ключей для автомобилей

Покупатели автомобилей Toyota теперь будут получать автомобили только с одним электронным ключом, второй будет механическим.

Раньше машины поставлялись с двумя электронными ключами, но на данный момент компания сталкивается с нехваткой полупроводников.

В Toyota отмечают, что включение в комплект поставки только одного электронного ключа позволит сократить время ожидания автомобиля покупателем.

При этом производитель обещает по мере возможности со временем доставлять и второй ключ.