Россия поставила рекорд по запасам газа в подземных хранилищах

По информации «Газпрома», в подземных хранилищах на территории России сейчас находится 72,662 млрд кубометров газа.

Это максимальный показатель за всю историю существования хранилищ. Кроме того, достигнут рекорд суточной производительности ПГХ.

В «Газпроме» поясняют, что такие запасы позволят беспрепятственно использовать газ в случае существенного похолодания.

Компания также отмечает, что готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного спроса в зимний период.