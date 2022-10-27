Россия поставила рекорд по запасам газа в подземных хранилищах
2022-10-27 23:30
По информации «Газпрома», в подземных хранилищах на территории России сейчас находится 72,662 млрд кубометров газа.
Это максимальный показатель за всю историю существования хранилищ. Кроме того, достигнут рекорд суточной производительности ПГХ.
В «Газпроме» поясняют, что такие запасы позволят беспрепятственно использовать газ в случае существенного похолодания.
Компания также отмечает, что готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного спроса в зимний период.
Опубликовано: Светлана Репина
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