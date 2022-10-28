После нападения с ножом в супермаркете в Италии есть погибшие и раненные
Один человек погиб и по меньшей мере пятеро получили ранения в результате жестокого нападения в супермаркете недалеко от Милана.
Среди раненых был Игрок лондонского "Арсенала" Пабло Мари.
Нападение произошло в четверг, 27 октября, около 18:30 в городе Ассаго в регионе Ломбардия Милана. Помимо футболиста пострадали еще пять человек.
По предварительной информации, три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Сайт Calciomercato.it сообщил, что один из пострадавших скончался по дороге в больницу.
По имеющимся данным, нападавший взял нож с полки в магазине и начал беспорядочно колоть людей в магазине. Итальянский сайт Milano Today сообщает, что преступник, 46-летний итальянец, задержан.
Службы описали его как возможно психически нездорового. Пока что террористический мотив во внимание не принимался.
Опубликовано: Николай Скира
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