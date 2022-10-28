Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря
2022-10-28 10:09
КНДР произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря в рамках своей оборонной программы.
Северная Корея произвела запуск двух неустановленных баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское издание Yonhap. Пуски зафиксированы из провинции Канвондо.
КНДР проводит ракетные испытания в рамках оборонной программы на фоне учений, проводимых Вооруженными силами Южной Кореи. Дополнительно Сеул анонсирует совместные маневры с участием США, которые состоятся на следующей неделе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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