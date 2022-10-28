Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря в рамках своей оборонной программы.

Северная Корея произвела запуск двух неустановленных баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское издание Yonhap. Пуски зафиксированы из провинции Канвондо.

КНДР проводит ракетные испытания в рамках оборонной программы на фоне учений, проводимых Вооруженными силами Южной Кореи. Дополнительно Сеул анонсирует совместные маневры с участием США, которые состоятся на следующей неделе.