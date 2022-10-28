Instagram удалил второй аккаунт Pornhub, созданный сайтом для взрослых после того, как Instagram удалил предыдущий аккаунт pornhub почти два месяца назад.

PornHub сообщили о своем возвращении в instagram в своем твиттере 18 октября.

Представители Pornhub и Meta, материнской компании Instagram, не ответили на просьбы прокомментировать удаление второго аккаунта Pornhub.

Ранее представитель Meta заявил, что Pornhub неоднократно нарушал правила сообщества Instagram, включая запрет на публикацию обнаженных фотографий. Нарушений накапилось так много, что аккаунт Pornhub в Instagram был удален навсегда, сообщили Meta.

В прошлом месяце Pornhub и несколько союзников из индустрии для взрослых опубликовали обращение, в котором обвинили Instagram в двойных стандартах, запретив Pornhub, но разрешив таким знаменитостям, как Ким Кардашьян, публиковать фотографии с обнаженной натурой.

До того, как Instagram заблокировал аккаунт Pornhub в начале сентября, у него было 13,1 миллиона подписчиков.