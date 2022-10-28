Подруга Эппле Полянская подала на актрису в суд из-за огромного долга
2022-10-28 11:19
Подруга Жанны Эппле Капитолина Полянская подала в суд на артистку, которая должна ей огромную сумму.
Актриса Жанна Эппле взяла в долг у своей приятельницы Капитолины Полянской 204 000 евро (12 000 000 российских рублей) еще в 2010 году.
Артистка выплачивала долг до 2020 частями, на что дала согласие ее подруга. После Эппле прекратила выплаты, сославшись на то, что расписка о выплате средств устарела.
Полянская подала на знакомую в суд.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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