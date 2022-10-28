МИД Польши потребовал от Германии почти $1,3 трлн за ущерб от Второй мировой

МИД Польши опубликовал список требований к правительству ФРГ за ущерб от Второй мировой войны.

28 октября пресс-служба Министерства иностранных дел Польши опубликовала на веб-сайте польского внешнеполитического ведомства документ дипломатической ноты правительству Германии о возмещении ущерба, причиненного Германией в результате германской агрессии и оккупации во времена Второй мировой войны.

Согласно обнародованному документу, Варшава требует от Берлина почти 1,3 триллион долларов для возмещения материальных и нематериальных убытков, а также отдельно компенсировать жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей причиненный им ущерб и вред.

Помимо прочего польская стороны требует от немецкой принять меры по возвращению культурных ценностей, активы и пассивы польских государственных банков и погашению долгов, обеспечению реабилитации убитых активистов, урегулированию нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии.

Польша также считает необходимым донести до граждан ФРГ «истинную картину войны и её последствий» для поляков.