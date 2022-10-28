Бывший министр обороны Швеции призвал создать северную армию против России
2022-10-28 16:55
Петер Хультквист призвал Финляндию и Норвегию создать армию северных стран против России.
Бывший министр обороны Швеции Петер Хультквист, а ныне действующий председатель парламентской комиссии по обороне, призвал создать северную армию против России.
"Финляндия, Швеция и Норвегия должны взять ответственность за защиту рубежей друг друга. Даже после окончания боевых действий в Украине, опасность от России никуда не денется", - сказал он.
Петер Хультквист подчеркнул, что Россия останется проблемой на долгие годы, поэтому незамедлительные меры нужно принимать прямо сейчас.
Опубликовано: Максим Алексеев
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