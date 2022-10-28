Американка после нападения собак потеряла обе руки, а потом попала в тюрьму

У женщины обнаружили 15,5 грамма метамфетамина, что считается весом незаконного оборота в Америке.

Пострадавшую от укусов питбулей из города Хониа-Пат американку арестовали спустя несколько месяцев после ЧП. На женщину напали трое собак и откусили жертве руки. А позже ее же обвинили в незаконном обороте метамфетамина.

По данным полиции округа Аббевилл, сначала был арестован водитель автомобиля, в котором ехала пострадавшая - у мужчины нашли в кармане метамфетамин.

В автомобиле обнаружили также кошелек с 8,3 граммами этого наркотика, и мужчина сказал, что это - собственность Кайлин Уолтман. Позже женщина призналась, что у нее есть еще два пакетика с метамфетамином - в общей сложности у нее нашли 15,5 грамма метамфетамина, что считается весом незаконного оборота в Америке.

Оба были взяты под стражу, но позже Уолтман освободили под подписку о невыезде.

После нападения собак на сельской дороге женщина перенесла более дюжины операций и была выписана из больницы в апреле. Операции и другие медицинские процедуры ей сделали на пожертвования - всего неравнодушные люди собрали пострадавшей 308 000 долларов.

Владелец собак также арестован и обвинен за владение опасным животным, а затем освобожден од залог в 15 тысяч долларов.

Обвинение в содержании без надзора опасного животного влечет за собой штраф в размере 5000 долларов или тюремное заключение сроком на три года. Решение суда пока не вынесено, но собаки-агрессоры уже подвергнуты эвтаназии. У хозяина также изъяли 8 других собак.

У жертвы этих животных - 3 детей и новорожденный внук.