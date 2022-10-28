В Крыму на стрельбище погибла журналистка Светлана Бабаева

Журналистка симферопольского подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла на стрельбище в Крыму.

В пятницу, 28 октября 2022 года, ряд крупных российских СМИ, ссылаясь на гендиректора медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселёва, сообщили о гибли пятидесятилетней журналистки Светланы Бабаевой.

Отмечается, что сотрудница симферопольского подразделения «Россия сегодня» Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятия военно-спортивной стрельбой в Крыму.