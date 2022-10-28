В Крыму на стрельбище погибла журналистка Светлана Бабаева
2022-10-28 18:45
Журналистка симферопольского подразделения «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла на стрельбище в Крыму.
В пятницу, 28 октября 2022 года, ряд крупных российских СМИ, ссылаясь на гендиректора медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселёва, сообщили о гибли пятидесятилетней журналистки Светланы Бабаевой.
Отмечается, что сотрудница симферопольского подразделения «Россия сегодня» Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятия военно-спортивной стрельбой в Крыму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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