Журналист «Россия Сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму на учениях по стрельбе
2022-10-28 19:22
Глава регионального отделения СМИ "Россия Сегодня" по Симферополю Светлана Бабаева скончалась в результате несчастного случая.
Вечером 28 октября генеральный директор издания "Россия Сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил, что возглавлявшая отделение его газеты в Симферополе Светлана Бабаева умерла на военно-учебных занятиях по стрельбе на территории Автономной Республики Крым.
По словам Киселёва, Бабаева всегда остро переживала за благосостояние России, и находясь на учениях, хотела поддержать российских солдат в зоне спецоперации.
Также соболезнования родным и близким Светланы Бабаевой принесла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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