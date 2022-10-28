Журналист «Россия Сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму на учениях по стрельбе

Глава регионального отделения СМИ "Россия Сегодня" по Симферополю Светлана Бабаева скончалась в результате несчастного случая.

Вечером 28 октября генеральный директор издания "Россия Сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил, что возглавлявшая отделение его газеты в Симферополе Светлана Бабаева умерла на военно-учебных занятиях по стрельбе на территории Автономной Республики Крым.

По словам Киселёва, Бабаева всегда остро переживала за благосостояние России, и находясь на учениях, хотела поддержать российских солдат в зоне спецоперации.

Также соболезнования родным и близким Светланы Бабаевой принесла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.