В Великобритании осуждены трое латышей за эксплуатацию своего соотечественника

Двое латышей были заключены в тюрьму, а женщина получила условный срок за принуждение своего соотечественника к выполнению работ.

Семейная пара и их знакомый долгое время удерживали 31-летнего латыша Роланда Казокса в рабских условиях в Ньюпорте, Великобритания. Его лишили банковских карт, отказали в душе и чистой одежде.

Фрайбергс организовал приезд г-на Казокса в Великобританию в октябре 2017 года и нашел ему работу и жилье в доме Якабуса Станкявичюса и его жены Руты в районе Пилл в Ньюпорте.

Но все трое обманули его. Они забрали его паспорт и контроль над его банковским счетом, забрав у него в общей сложности около 10 000 фунтов стерлингов.

В течение 11 месяцев они заставляли его работать в пекарне, а затем на мясокомбинате и отбирали почти все заработанные деньги.

59-летний Йокубас Станкявичюс, его жена 57-летняя Рута Станкевичене, оба из Капель-Клоуз, и 41-летний Нормундс Фрайбергс из Морли-Клоуз были признаны виновными в принуждении кого-либо к принудительным работам.

Фрайбергс был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а Станкявичюс — к четырем годам.

Станкевичене приговорили к 20 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев. Она будет находиться под надзором с 19:00 до 07:00 до 23 июня 2023 года. Судья Ричард Уильямс сказал, что принял во внимание ее проблемы со здоровьем и передвижением, но сказал ей, что она «сыграла свою роль в серьезном правонарушении».

Ссылаясь на то, что она сняла деньги со счета г-на Казокса в местном банкомате, судья Уильямс сказала: «Ваши проблемы с передвижением не помешали вам взять скутер в банкомат».

Судья также сообщил суду, что жилищная ассоциация, у которой пара арендует дом, рассматривает вопрос о прекращении аренды.

Фрайбергс также был признан виновным в организации или содействии поездке другого лица с целью эксплуатации, но не был признан виновным в том, что он действовал в качестве нелицензированного агента.