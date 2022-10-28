Любовь Мастера и Маргариты в романе Михаила Булгакова списана с истории взаимоотношений автора с его женой Еленой

Михаил Булгаков взял прототипом для истории любви героев своего романа Мастер и Маргарита свои трогательные отношения с собственной женой.

Тема романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита лежит в более глубокой плоскости, чем романтические отношения главных героев, хотя, конечно, и эта линия в нем присутствует. Основным же лейтмотивом произведения является философское понимание мира, человека в нем и его взаимоотношений с Богом и с другими людьми. Немало уделено внимания и теме греха и благодеяния.

Но сегодня мы поговорим именно о романтической составляющей романа. Не секрет, что писатель прототипом главной героини Маргариты сделал собственную супругу Елену. Да и сама история отношений героев во многом перекликается с тем, как они развивались в жизни писателя.

Герои романа Мастер и Маргарита встретили друг друга в очень непростой период жизни каждого. По сути, они медленно умирали в одиночестве большого города, но, найдя друг друга, сумели подарить себе надежду и новую жизнь, на которую изначально не рассчитывали. И отношения эти были самоценны, и герои ставили их для себя на первое место, а потому ради любимого готовы были на многое.

О таком подходе к любви и взаимоотношениям мечтают многие, и считают, что обычным людям это не всегда доступно. Но на самом деле это заблуждение. Самоотверженная любовь, которая для любящих является центром мира, возможна и в реальной жизни, но вот только немногие готовы поставить ее, а не другие чувства и амбиции во главу угла. И здесь уже возникает более глубокий и философский вопрос: способны ли мы любить, и каково наше личное понимание этого чувства и ценности отношений двоих.

Кто-то из читателей, конечно, выдвинет контраргумент, и скажет, что Маргарита не так уж и любила Мастера. В противном случае она ушла бы от мужа гораздо раньше, чем свита Воланда настигнет их. Но для конкретно этой истории любви выбранный автором финал кажется вполне оправданным, ведь герои по большому счету, как были вначале произведения одиночками, не принятыми обществом, так и остались таковыми.

Но при этом они любили друг друга достаточно сильно, чтобы жить этим чувством и друг другом, и за это им было даровано спокойствие, и даже мрачные силы не могли не выразить восторга относительно силы чувств этих двух смертных людей. Если говорить проще, то Мастер в определенном смысле спас Маргариту, а героиня в свою очередь спасла своего Мастера. И этим посылом Михаил Булгаков утверждает великую силу любви, которая способна действительно на чудесные вещи!