Признаки нехватки йода в организме и решение данной проблемы

Йод – один из важнейших микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья нашего организма.

Йод участвует не только в работе щитовидки, обеспечивая образование тироксина и трийодтиронина. Также он необходим для роста и нормального дыхания клеток, а еще — транспорта натрия и гормонов. Когда эти процессы нарушаются, проблемы начинаются во всех системах организма.

В норме в теле человека содержится до 50 мг йода. В депо щитовидной железы «хранится» чуть более половины, остальное рассредоточено в мышцах и крови, а у женщин — еще и в яичниках. И часто нехватка йода выясняется уже в тот момент, когда щитовидка начинает посылать недвусмысленные сигналы SOS.

Однако есть несколько признаков, по которым недостаток важнейшего микроэлемента можно заподозрить до возникновения серьезных сложностей со здоровьем.

К их числу относятся:

Набор веса

Отеки

Непреходящее ощущение усталости

Депрессивное состояние, плохое настроение, подавленность

Ухудшение внимания и памяти, «тупка"

Нарушения менструального цикла

Шум в ушах, головокружения, бледность

Популярным домашним способом определить нехватку йода в организме считают «тест с йодистой сеткой». Предупреждаем сразу: далеко не все врачи считают этот способ достоверным. В любом случае тебе необходимо обратиться к профильному специалисту, если есть хотя бы малейшее подозрение на то, что йода не хватает и функции щитовидки могут быть нарушены. Клинические анализы покажут всю картину.