Признаки нехватки йода в организме и решение данной проблемы
Йод – один из важнейших микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья нашего организма.
Йод участвует не только в работе щитовидки, обеспечивая образование тироксина и трийодтиронина. Также он необходим для роста и нормального дыхания клеток, а еще — транспорта натрия и гормонов. Когда эти процессы нарушаются, проблемы начинаются во всех системах организма.
В норме в теле человека содержится до 50 мг йода. В депо щитовидной железы «хранится» чуть более половины, остальное рассредоточено в мышцах и крови, а у женщин — еще и в яичниках. И часто нехватка йода выясняется уже в тот момент, когда щитовидка начинает посылать недвусмысленные сигналы SOS.
Однако есть несколько признаков, по которым недостаток важнейшего микроэлемента можно заподозрить до возникновения серьезных сложностей со здоровьем.
К их числу относятся:
Набор веса
Отеки
Непреходящее ощущение усталости
Депрессивное состояние, плохое настроение, подавленность
Ухудшение внимания и памяти, «тупка"
Нарушения менструального цикла
Шум в ушах, головокружения, бледность
Популярным домашним способом определить нехватку йода в организме считают «тест с йодистой сеткой». Предупреждаем сразу: далеко не все врачи считают этот способ достоверным. В любом случае тебе необходимо обратиться к профильному специалисту, если есть хотя бы малейшее подозрение на то, что йода не хватает и функции щитовидки могут быть нарушены. Клинические анализы покажут всю картину.
Опубликовано: Ангелина Крент
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