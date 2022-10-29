В Чехии тысячи людей требуют отставки правительства

В Праге состоялась многотысячная протестная акция, участники которой потребовали отставки правительства Чехии.

Протестующие также требовал начать переговоры с Россией по поводу возобновления поставок газа.

Организатор мероприятия Ладислав Врабель заявил, что Чехию необходимо сделать независимой, а для этого нужно выйти из НАТО и Евросоюза.

В этот же день аналогичная акция, но с меньшим количеством участников состоялась в чешском Брно.