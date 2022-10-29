В Германии радикалы подожгли очередную гостиницу для беженцев

Рано утром в пятницу в бывшем отеле «Шприотель» на окраине Баутцена вспыхнул пожар после того, как злоумышленники разбили окна.

После поджога будущего центра приема беженцев министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер немерен получить представление о ситуации на месте в субботу.

Первые беженцы должны заселиться в центр приема на следующей неделе. Четыре человека, находившиеся в здании, не пострадали. По данным города, это были сотрудники отеля.

По словам пресс-секретаря районного управления, бывшая гостиница, расположенная за городом на водохранилище, предоставлена властям частным владельцем и управляется Arbeiterwohlfahrt (Awo). С 2015 по 2017 год здесь также размещались просители убежища, максимум около 200 человек. В 2016 году уже была попытка поджога здания, были установлены трое молодых людей, которые бросали бутылки с зажигательной смесью через забор в сторону дома.

По информации LKA, в настоящее время здание оцеплено на большой территории, к месту происшествия привлечены пожарные дознаватели и служебная собака. Полиция призвала потенциальных свидетелей дать показания.

Первые 30 беженцев должны заселиться в центр в следующий четверг. По данным районного управления, семьи прибыли из Сирии, Северной Македонии, Турции, Афганистана, Грузии и Российской Федерации. В настоящее время неясно, будут ли реализованы первоначальные планы.