Директор МХАТа опроверг информацию о том, что Доронину насильно поместили в дом престарелых

Она находится в геронтологическом Центре на Юго-Западе Москвы, этим вопросом лично занимался мэр города Сергей Собянин.

Гендиректор МХАТа им.Горького Владимир Кехман опроверг слухи, будто Татьяна Доронина против ее воли доставлена в Дом престарелых. По его словам, 89-летняя народная артистка СССР из медучреждения в Барвихе перевезена в геронтологический Центр на Юго-Западе Москвы, сообщает МК.

Этим вопросом лично занимались мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минтруда и соцзащиты Евгений Стружак. Рекомендовал учреждение председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин.

По словам Кехмана, Доронина сейчас прекрасно устроена.

«У Татьяны Васильевны имеется все: медицина, массаж, спорт. Ее задача состоит в том, чтобы 12-го сентября 2023-го года выйти на сцену МХАТа, где мы будем праздновать ее 90-летие и 125-летие театра. Специально для нее приобретена новая машина, помощники с ней всегда на связи», — рассказал он.

Ранее Людмила Поргина в беседе с МК критиковала близких Татьяны Дорониной. «Допустим, Татьяна Доронина не может адекватно себя оценить, свое состояние. Но ответственность должны нести близкие. Это неприлично и очень грустно», - высказалась Поргина.