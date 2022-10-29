В США нашли тайник с фотокамерами исследователей Юкона, который пролежал в горах 85 лет

Камеры, оставленные знаменитыми исследователями Юкона, найдены 85 лет спустя Teton Gravity Research (TGR) и профессиональным горным исследователем Гриффином Постом в Национальном парке Клуан.

Оборудование когда-то принадлежало исследователям Брэдфорду Уошберну и Роберту Бейтсу, которые оставили тайник в 1937 году, исследуя регион Юкон на северо-западе Канады.

Камеры содержали изображения ландшафта, каким он был более восьми десятилетий назад, что может дать гляциологам «неизвестные ранее данные о движении ледников», сообщается в пресс-релизе исследоваателей.

39-летний Пост рассказывает журналу PEOPLE, что команда наткнулась на артефакты «в 11 часов» — всего за час до того, как вертолет должен был их забрать.

«Тот момент, когда мы увидели оборудование, которое, несомненно, принадлежало им, был таким сюрреалистичным и подтверждающим во многих смыслах», — говорит он.

По сообщению ABC News, Уошберн и Бейтс пытались подняться на гору Лукания в горах Сент-Элиас, когда плохая погода вынудила их оставить тяжелое оборудование для фотосъемки, чтобы эвакуироваться из этого района.