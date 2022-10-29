SHOT: жительница Кемерово задержана за попытку поджога военкомата
2022-10-29 13:12
В Кемерово правоохранители задержали местную жительницу за попытку поджога военкомата.
29 октября Telegram-канал SHOT заявил, что в Кемерово при попытке поджога военкомата правоохранителями была задержана 59-летняя жительница города Елена Шарова, которая занимает должность инженера-сметчика в местной строительной компании.
Отмечается, что ранее не судимая Шарова, которой теперь угрожает уголовное наказание, попыталась кинуть бутылку с зажигательной смесью в дверь, но та упала рядом с крыльцом, в результате чего здание военкомата не пострадало.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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