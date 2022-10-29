SHOT: жительница Кемерово задержана за попытку поджога военкомата

В Кемерово правоохранители задержали местную жительницу за попытку поджога военкомата.

29 октября Telegram-канал SHOT заявил, что в Кемерово при попытке поджога военкомата правоохранителями была задержана 59-летняя жительница города Елена Шарова, которая занимает должность инженера-сметчика в местной строительной компании.

Отмечается, что ранее не судимая Шарова, которой теперь угрожает уголовное наказание, попыталась кинуть бутылку с зажигательной смесью в дверь, но та упала рядом с крыльцом, в результате чего здание военкомата не пострадало.