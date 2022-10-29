Ученые объяснили, почему человек способен обучаться во сне

Разные сегменты мозга в течение ночи передают друг другу информацию, полученную накануне.

Все знают, что накопленные за день впечатления и знания за ночь откладываются в памяти.

Но долгое время этому феномену не могли найти научного обоснования.

Чтобы понять, что происходит ночью в мозге, ученые из Пенсильванского университета провели серию специальных исследований.

На основании полученных данных они построили компьютерную модель активизации нейронных связей мозга во сне.

Приблизительно пять раз за ночь мозг проходит через фазу быстрого движения глаз и медленного сна.

В это время участок мозга под названием гиппокамп (отвечает за эпизодическую память) передает полученные за день знания другому участку мозга - неокортексу (отвечает за мышление и речь).

Таким образом, новая информация превращается в устойчивые воспоминания путем закрепления в долговременной памяти.