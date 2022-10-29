В Тайбэе прошел гей-парад со 120 000 участников

Под радужными флагами и с плакатами протеста в субботу десятки тысяч человек вышли на улицы Тайбэя, чтобы продемонстрировать права ЛГБТ+.

По словам организаторов, Тайваньский прайд, который в этом году отмечает свое 20-летие и считается крупнейшим во всей Восточной Азии, посетило в общей сложности 120 000 человек.

В 2020 году мероприятие пришлось провести в меньшем масштабе из-за ограничений, связанных с пандемией, а в 2021 году его и вовсе перенесли в интернет.

Всего несколько недель назад Тайвань значительно ослабил свои меры по борьбе с коронавирусом. 13 октября островное государство полностью отменило карантинные обязательства для людей, въезжающих в страну из-за границы.

В 2019 году на Тайване легализовали однополые браки. В субботу президент Тайваня Цай Инвэнь высоко оценила прогресс, достигнутый обществом в отношении прав сексуальных меньшинств. По словам Цай, 20 лет назад трудно было представить, что Тайвань станет первой азиатской страной, признавшей однополые браки.

