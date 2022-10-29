Ольга Бузова прибыла в Донецк вместе с благотворительной миссией

Теледива не афиширует свою гуманитарную деятельность, но уделяет ей много внимания, стараясь выполнить в том числе и личные просьбы людей.

Еще вчера поющая ведущая блистала на очередном светском рауте, а сегодня она уже в ДНР - с благотворительной миссией. Ольга Бузова лично помогала разгружать коробки с гуманитарной помощью, сообщает СтарХит.

Сама звезда свою поездку пока не комментировала, но за нее это сделали другие медийные персоны.

«Достойный поступок. Молодец», — коротко отметил в личном блоге журналист Армен Гаспарян.

Издание напоминает, что это не первый гуманитарный проект Бузовой. Причем об этой деятельности она особо не распространяется. Но однажды расказала, как исполнила просьбу девочки.

"Написала девочка 10 лет втайне от мамы, попросила подарить на день рождения корову и десять кур, и бабушке на зиму — дрова! Писала, что как только вырастет, все отдаст. Я была так тронута этим письмом! Созвонилась с этой семьей, и исполнила их желания", - рассказала теледива в одном из интервью.