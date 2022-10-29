США освободили самого старого задержанного тюрьмы Гуантанамо Сайфуллу Парача

75-летний Сайфулла Парача был арестован через два года после терактов 11 сентября 2001 года в США и обвинен в симпатиях к «Аль-Каиде».

Парача подозревался в финансировании группы джихадистов, но настаивал на своей невиновности, и ему так и не было предъявлено обвинение.

«Г-н Саиф Улла Парача, гражданин Пакистана, который был заключен в тюрьму в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября 2022 года» , — сообщило министерство иностранных дел Пакистана.

«Мы рады, что гражданин Пакистана, задержанный за границей, наконец-то воссоединился со своей семьей», — говорится в заявлении.

Парача был задержан в июле 2003 года в Таиланде в результате спецоперации американского ФБР [Федерального бюро расследований]. Его обвинили в контактах с главарями «Аль-Каиды», в том числе с ее лидером Усамой бен Ладеном и Халидом Шейхом Мохаммедом.