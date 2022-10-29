Десятки человек погибли и сотни получили ранения на праздновании Хэллоуин в Сеуле

Очень большое количество людей собралось в сеульском районе Итхэвон, чтобы отпраздновать Хэллоуин. По сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap, трагедия произошла в г. 20:15 по местному времени, рядом с отелем Hamilton.

Возникла паника и давка людей напирающей толпой. Многие люди были затоптаны. Агентство сообщает о 59 погибших и 150 раненых. На кадрах с места происшествия видно большое количество людей, лежащих на улице, спасатели пытаются им помочь.

Толпа двинулась вперед по узкой улочке возле отеля Hamilton, главного места проведения вечеринок в Сеуле. Подробности происшествия пока выясняются. В некоторых местных СМИ ранее сообщалось, что давка возникла ​​после того, как большое количество людей бросилось одному из баров, услышав новость о прибытии некой неназванной знаменитости. Однако эта информация не подтверждена.

По меньшей мере 50 человек пережили остановку сердца и более 80 сообщили о затрудненном дыхании.

Более 400 спасателей со всей страны, в том числе практически весь доступный персонал в Сеуле, были отправлены на улицы для спасения раненых. По данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, погибло до 59 человек, 150 человек получили ранения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль выступил с заявлением, в котором призвал службы оказать оперативную помощь раненым и проверить безопасность мест проведения церемонии. Он также поручил Министерству здравоохранения быстро направить медицинские бригады к месту крушения и обеспечить койки в ближайшей больнице.