Число погибших в давке на праздновании Хэллоуна в Сеуле возросло до 120 человек
2022-10-29 21:16
В Сеуле случилась давка во время празднования Дня мертвых. Прямо на улицах города погибли более сотни человек.
29 октября в Сеуле люди отмечали Хэллоуин. На улицах города проходило шествие в честь этого известного праздника.
В один момент людей стало столько много, что на дороге началась давка. В ходе трагедии стало известно об остановке сердца у 59 человек.
Как сообщают средства массовой информации, мешки с трупами лежали прямо на улицах столицы Южной Кореи.
Теперь же, сообщает информационное агентство ТАСС, число жертв давки возросло до 120 человек. Еще несколько сотен получили ранения.
Опубликовано: Николай Скира
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Десятки человек погибли и сотни получили ранения на праздновании Хэллоуин в Сеуле
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