Число погибших в давке на праздновании Хэллоуна в Сеуле возросло до 120 человек

В Сеуле случилась давка во время празднования Дня мертвых. Прямо на улицах города погибли более сотни человек.

29 октября в Сеуле люди отмечали Хэллоуин. На улицах города проходило шествие в честь этого известного праздника.

В один момент людей стало столько много, что на дороге началась давка. В ходе трагедии стало известно об остановке сердца у 59 человек.

Как сообщают средства массовой информации, мешки с трупами лежали прямо на улицах столицы Южной Кореи.

Теперь же, сообщает информационное агентство ТАСС, число жертв давки возросло до 120 человек. Еще несколько сотен получили ранения.