Более 150 человек погибли в Сеуле во время празднования Хэллоуина

По меньшей мере 151 человек погибли в столице Южной Кореи Сеуле после того, как во время празднования Хэллоуина вспыхнула паника, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Это произошло в районе Итхэвон, когда огромные толпы тусовщиков, многие из которых в возрасте до 20 лет, собрались праздновать Хэллоуин.

Самая смертоносная давка в истории Южной Кореи произошла в субботу вечером, 29 октября в узком переулке возле отеля Hamilton в знаменитом районе ночной жизни.

По состоянию на 9 утра воскресенья, в общей сложности 151 человек, в том числе 19 иностранцев, погибли и 82 ранены, 19 из них серьезно, сообщил Чой Сон Бом, начальник пожарной части в Йонсане, в которую входит Итхэвон.

По словам Чой, среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв - выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

Эта давка стала самой страшной трагедией в Южной Корее после крушения парома "Севоль" в 2014 году, в результате которого погибли 304 человека, в основном старшеклассники.

Это было первое мероприятие в честь Хэллоуина в Сеуле за три года после того, как в стране были сняты многие ограничения, связанные с COVID-19.Большинство людей на улицах были в хэллоуинских костюмах.

Власти также заявили, что жертвы в возрасте до 20 лет составляют возрастную группу, наиболее пострадавшую в трагедии. Пока неизвестно, были ли среди жертв несовершеннолетние.

Президент Юн Сок Ёль обратился к нации в прямом эфире, заявив, что субботняя "трагедия и катастрофа никогда не должны были произойти". Он также объявил период национального траура.