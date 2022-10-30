Из тюрьмы в Гуантанамо вышел просидевший там 18 лет пакистанец, которому так и не предъявили обвинения

75-летний пакистанец Сайфулла Парача был освобожден из американской военной тюрьмы Гуантанамо на Кубе, где он содержался 18 лет, хотя ему не было предъявлено никаких обвинений.

Информацию подтвердили в Пентагоне, а также адвокат Парачи, заявивший, что после возвращения на родину бывший заключенный зашел в ресторан "Макдоналдс".

Общественное радио NPR напомнило, что бизнесмен и телепродюсер, подозреваемый в связях с "Аль-Каидой", был арестован в 2003 году властями США. В прошлом году комиссия в Гуантанамо, занимающаяся расследованием задержанных, пришла к выводу, что Парача больше не представляет серьезной угрозы для Америки.

Как отмечает New York Times, шаг, объявленный в субботу пакистанским правительством, стал кульминацией многомесячных переговоров. Пентагон отказался комментировать этот вопрос.

"Неизвестно, вводили ли чиновники администрации Байдена какие-либо ограничения безопасности в отношении г-на Парача, но адвокат быстро опубликовал фотографию бывшего заключенного, сидящего в McDonald’s в Карачи", — добавила NYT.

По данным Пентагона, в Гуантанамо остаются 35 заключенных. 20 из них имеют право на перевод, а трое имеют право на рассмотрение в индивидуальном порядке. Девять других находятся в процессе военной комиссии. Трое задержанных были осуждены.