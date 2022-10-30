Эндокринолог рассказала, как на здоровье отражается дефицит йода

Специалисты считают, что для компенсации недостатка йода в организме достаточно каждый день добавлять в пищу йодированную соль.

Даже минимальный дефицит йода может привести к заболеваниям щитовидной железы, отметила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова, сообщает Москва 24.

"Страдает щитовидная железа, ведь йод – обязательный компонент ее гормонов. И при большом дефиците развивается гипотиреоз, то есть недостаточность щитовидной железы”, – объяснила эксперт.

Щитовидная железа, чтобы преодолеть нехватку йода, может наращивать свои мощности путем диффузного (равномерного) либо узлового (неравномерного) разрастания.

По словам Свиридоновой, для компенсации недостатка йода в организме достаточно каждый день добавлять в пищу йодированную соль. "Это стойкое соединение, оно доказало свою эффективность в предотвращении йододефицитных заболеваний", – подчеркнула медик.

Повышенная потребность в йоде требуется лишь женщинам в период беременности либо грудного вскармливания. Есть также заболевания, предполагающие бессолевую диету. В таком случае нужно проконсультироваться с врачом.