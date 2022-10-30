Эндокринолог рассказала, как на здоровье отражается дефицит йода
Специалисты считают, что для компенсации недостатка йода в организме достаточно каждый день добавлять в пищу йодированную соль.
Даже минимальный дефицит йода может привести к заболеваниям щитовидной железы, отметила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова, сообщает Москва 24.
"Страдает щитовидная железа, ведь йод – обязательный компонент ее гормонов. И при большом дефиците развивается гипотиреоз, то есть недостаточность щитовидной железы”, – объяснила эксперт.
Щитовидная железа, чтобы преодолеть нехватку йода, может наращивать свои мощности путем диффузного (равномерного) либо узлового (неравномерного) разрастания.
По словам Свиридоновой, для компенсации недостатка йода в организме достаточно каждый день добавлять в пищу йодированную соль. "Это стойкое соединение, оно доказало свою эффективность в предотвращении йододефицитных заболеваний", – подчеркнула медик.
Повышенная потребность в йоде требуется лишь женщинам в период беременности либо грудного вскармливания. Есть также заболевания, предполагающие бессолевую диету. В таком случае нужно проконсультироваться с врачом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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