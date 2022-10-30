Напиток долгожителей: ученые объяснили, почему черный чай полезен для пожилых

Эксперимент с участием сотен очень возрастных англичан показал, что любители выпить от пяти чашек чая в день более активны физически и умственно.

Чем больше чая выпивают пожилые люди, тем это лучше для работы их мозга. Такой вывод сделали ученые британского университета Ньюкасла, сообщает Вокруг света.

Как известно из предыдущих исследований, употребление чая снижает риски когнитивных нарушений, а также деменции. Но как этот напиток влияет на работу мозга очень старых людей, которым за восемьдесят лет, ранее было неизвестно.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые изучили «чайные» привычки около семисот жителей Ньюкасла, которым за 85. В их числе были даже 200 человек, которым около ста лет.

Анализ собранных данных показал: у стариков, что выпивали не менее 5 чашек черного чая за день (с молоком и без) когнитивные способности сохранились намного лучше, чем у пожилых людей, которые пили этот напиток в малых количествах либо не пили вообще.

Поклонники чая отлично справлялись с тестами на концентрацию, удержание внимания. Старики также демонстрировали высокую точность движений и скорость реакции при выполнении сложных заданий.

Ведущий автор исследования Эдвард Окелло не сомневается, что очень пожилым людям нужно включать чай в рацион питания.