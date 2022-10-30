Bloomberg: Россия создала финансовую кубышку в 100 миллиардов долларов для борьбы с санкциями
2022-10-30 11:38
По сообщению агентства Bloomberg Российской Федерации удалось посредством продуманных финансовых операций создать запас примерно в 100 миллиардов долларов.
Этот резерв получен благодаря возрастанию роли Мосбиржи и может быть пущен на противостояние западным санкциям.
Возросшая роль Мосбиржи, а также создание финансовой кубышки демонстрируют малую состоятельность западных санкций в удушении российской экономики.
Поступление в страну десятков миллиардов долларов за счет продажи нефти и газа не дают возможности финансово подавить Москву.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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