Число погибших россиянок при давке в Сеуле увеличилось до 4

Посольство РФ в Юной Корее сообщило, что число погибших гражданок России при ночной давке в Сеуле увеличилось до 4.

30 октября пресс-служба посольства Российской Федерации в Южной Корее заявило, что число скончавшихся гражданок РФ в результате ночной давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина увеличилось до четырёх человек.

В свою очередь, новостное агентство Yonhap сообщило, что по всей территории Южной Кореи, где после трагедии в Сеуле объявлен траур до 5 ноября, массово отменяются мероприятия, посвященные празднованию Хэллоуина.