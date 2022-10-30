Число погибших россиянок при давке в Сеуле увеличилось до 4
2022-10-30 13:00
Посольство РФ в Юной Корее сообщило, что число погибших гражданок России при ночной давке в Сеуле увеличилось до 4.
30 октября пресс-служба посольства Российской Федерации в Южной Корее заявило, что число скончавшихся гражданок РФ в результате ночной давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина увеличилось до четырёх человек.
В свою очередь, новостное агентство Yonhap сообщило, что по всей территории Южной Кореи, где после трагедии в Сеуле объявлен траур до 5 ноября, массово отменяются мероприятия, посвященные празднованию Хэллоуина.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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