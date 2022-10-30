Эксперты рассказали, какие домашние растения помогают очистить воздух в комнате

Комнатные цветы не только радуют своей красотой и поднимают настроение, но и улучшают качество воздуха, борются с патогенами и микробами.

Правильно подобранные растения позволяют очистить воздух в квартире, уничтожая вредные микроорганизмы.

Этой функцией обладают многие комнатные цветки, однако есть бесспорные лидеры, которые должны быть в каждом доме.

Хлорофитум

Он поглощает угарный газ, впитывает никотин, формальдегид, бензол и другие примеси. Кроме того, это растение сокращает число плесневелых грибков.

Аглаонема

Этот медленнорастущий экзот с крупными декоративными листьями перебрался на наши подоконники из лесов Новой Гвинеи и Азии. Аглаонема способна очистить воздух от примесей, убить живущих в воздухе микробов.

Циперус

Она уничтожает патогены, буквально несколько циперусов способны заменить увлажнители воздуха. При обильном поливе циперус испаряет много влаги.

Пеларгонии

Фитонцидная активность этих растений основана на множестве биологически активных веществ: ментола, цитронеллола, гераниола, линалоола. С пеларгониями воздух в квартире будет свежее и здоровее.