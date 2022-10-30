Сенатор Климов выступил против празднования Хэллоуина в России

Депутат Государственной думы РФ Андрей Аркадьевич Климов выступил против празднования Хэллоуина в России.

30 октября по данным РИА Новости депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Аркадьевич Климов выступил против празднования Хэллоуина в России, указывая на недопустимость проведения подобных праздников в то время как русские солдаты борются на Украине.

В своем Telegram-канале сенатор написал: «Что такое пресловутый Хэллоуин, успевший прижиться на российской земле тоже? Cвятости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было. Хочется спросить: а какого, прости Господи, у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на "прогрессивном" западе?»

Так же политик утверждает что в западном обществе продолжает существовать культ смерти и добавляет: «Но неужели нам с некрофильством по пути? Сомневаюсь».