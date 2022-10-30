В Доминикане убили знаменитого владельца ночного клуба в Лос-Анджелесе Марио Оливера
2022-10-30 14:33
В Доминиканской республике найден мертвым Марион Оливер, владелец клубов Vertigo и The Gate, ресторанов Tryst, Le Petit Four и Linq в Лос-Анджелесе.
Тело 71-летнего Оливера обнаружили на вилле в Лас-Терренас. В его дом ворвались грабители, которые забрали сейф, различные ценности и задушили мужчину.
Марио Оливер родился в Париже, начал работать моделью, был диджеем. В Лос-нджелес он переехал в 1981 году.
Там его со временем стали считать королем ночной жизни. По некоторым данным, у Оливера был роман с принцессой Монако Стефанией.
Опубликовано: Светлана Репина
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