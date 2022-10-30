Российская армия уничтожила две пусковые установки РСЗО HIMARS

Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы уничтожили две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По сообщению российского оборонного ведомства, РСЗО HIMARS были уничтожены в районе города Запорожье. Подробности не уточняются, поэтому остается неясным, была ли проведена операция по уничтожению американских систем или они были уничтожены в ходе боев.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российская армия поразила батареи другого американского орудия — гаубиц M777. Кроме того, в Николаевской области была уничтожена РСЗО MARS-2 немецкого производства.

Пусковая установка РСЗО MARS-2 находилась в районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области. В районе этого же населенного пункта российская армия уничтожила ракетно-артиллерийский склад ВСУ.

В ходе посещения Украины президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о передаче ВСУ двух реактивных систем залпового огня MARS немецкого производства и четырех гаубиц.