В Минске перевернулся Maybach на российских номерах
2022-10-30 17:48
В Минске на улице Уборевича рядом с гипермаркетом Green автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Class перевернулся на крышу.
В сеть попало видео, снятое очевидцами после аварии. На нем видно, что у машины московские номера 777.
Во время ДТП автомобиль сбил светофор и часть забора. Все подушки безопасности в машине сработали.
По предварительным данным, водитель, пассажиры и пешеходы не пострадали.
Опубликовано: Светлана Репина
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