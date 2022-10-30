В Минске перевернулся Maybach на российских номерах

В Минске на улице Уборевича рядом с гипермаркетом Green автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Class перевернулся на крышу.

В сеть попало видео, снятое очевидцами после аварии. На нем видно, что у машины московские номера 777.

Во время ДТП автомобиль сбил светофор и часть забора. Все подушки безопасности в машине сработали.

По предварительным данным, водитель, пассажиры и пешеходы не пострадали.