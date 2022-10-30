Число погибших при ночной давке в Сеуле увеличилось до 154 человек
2022-10-30 18:45
В МВД Южной Кореи сообщили, что число погибших при ночной давке в Сеуле увеличилось до 154 человек, среди которых 26 иностранцев.
Воскресным вечером, 30 октября 2022 года, пресс-служба Министерства внутренних дел Южной Кореи сообщила, что число трагически погибших при ночной давке на празднике Хэллоуин в районе Сеула Итхэвон увеличилось до 154 человек, в том числе 26 иностранных граждан.
Также на данный момент известно о 132 пострадавших, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь в южнокорейских учреждениях здравоохранения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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