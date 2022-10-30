В МВД Южной Кореи сообщили, что число погибших при ночной давке в Сеуле увеличилось до 154 человек, среди которых 26 иностранцев.

Воскресным вечером, 30 октября 2022 года, пресс-служба Министерства внутренних дел Южной Кореи сообщила, что число трагически погибших при ночной давке на празднике Хэллоуин в районе Сеула Итхэвон увеличилось до 154 человек, в том числе 26 иностранных граждан.

Также на данный момент известно о 132 пострадавших, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь в южнокорейских учреждениях здравоохранения.