Эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в музее Берлина
2022-10-30 19:44
Эко-активисты движения «Последнее поколение» приклеили себя к скелету динозавра в берлинском музее естествознания.
30 октября немецкая газета Berliner Morgenpost сообщила, что два участника движения «Последнее поколение» приклеили себя к скелету древнего динозавра в расположенном в Берлине музее естествознания.
Эко-активисты утверждают, что человечество непременно разделит судьбу вымершей 60 миллионов лет назад рептилии, если начнёт бороться с глобальными изменениями климата.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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