Эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в музее Берлина

Эко-активисты движения «Последнее поколение» приклеили себя к скелету динозавра в берлинском музее естествознания.

30 октября немецкая газета Berliner Morgenpost сообщила, что два участника движения «Последнее поколение» приклеили себя к скелету древнего динозавра в расположенном в Берлине музее естествознания.

Эко-активисты утверждают, что человечество непременно разделит судьбу вымершей 60 миллионов лет назад рептилии, если начнёт бороться с глобальными изменениями климата.